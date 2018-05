Ministério Público tenta acordo com torcida do Coritiba

Em decorrência de delitos de menor potencial ofensivo, como arremesso de copos ou resistência à prisão, nove torcedores que estavam no tumulto no Estádio Couto Pereira, no dia do rebaixamento do Coritiba, foram chamados pelo Ministério Público para tentar uma transação penal (acordo para ações alternativas).

Veja também:

Coritiba entra com recurso para reduzir pena no STJD

Requião homenageia policiais que enfrentaram torcida

Dos nove, dois não compareceram e terão audiências remarcadas. Outros cinco fizeram o acordo e ficarão, dependendo dos atos praticados, de três meses a um ano sem comparecer a estádios de futebol em jogos dos três principais times de Curitiba - Coritiba, Atlético e Paraná Clube.

Nos dias de jogos, eles deverão comparecer ao Comando da Polícia Militar uma hora antes do início e somente poderão sair duas horas depois. Nesse tempo, ouvirão palestras e discutirão o Estatuto do Torcedor.

Outro torcedor recebeu a pena de restrição de comparecimento a estádios por três meses e ainda terá de prestar 40 horas de serviço comunitário, em razão de desacato a policial. O último não aceitou fazer o acordo com o Ministério Público, pois alega que ele teria sido agredido. Será instaurado um processo para apurar o caso.