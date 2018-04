Ministra pede suspensão de jogos na Itália nas próximas semanas

A ministra dos Esportes italiana, Giovanna Melandri, pediu às autoridades do futebol que suspendam as partidas do país "pelas próximas semanas", após as manifestações que aconteceram no domingo em decorrência da morte de um torcedor da Lazio pela polícia. Veja também Presidente italiano se diz preocupado pela morte de torcedor Campeonato Italiano pode ser suspenso após incidentes Amigos de torcedor morto manifestam revolta em Roma Confusão por morte de torcedor deixa 40 feridos e 3 detidos Viagens de torcedores para ver jogos são proibidas na Itália "Perguntei às autoridades do futebol se existe a possibilidade de uma atitude forte, em especial a suspensão dos jogos dos campeonatos pelas próximas semanas", disse ela a repórteres nesta segunda-feira. A federação italiana de futebol deve anunciar uma decisão sobre o caso ainda nesta segunda, depois do encerramento de uma reunião.