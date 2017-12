Ministro admite eleição na CBF O ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, voltou a frisar a importância da criação das Ligas de Futebol e a saída de Ricardo Teixeira do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), hoje, durante a entrega do 7ª Prêmio Instituto Cultural de Seguridade Social (ICSS), no Hotel Le Meridien, no Leme, zona sul. Segundo ele, a reestruturação na entidade "necessita de novos dirigentes, com uma postura administrativa empresarial". Melles acredita que a reestruturação na CBF estará pronta até março, o que viabilizaria a realização de uma eleição para a escolha de um novo presidente. Segundo o ministro, a reorganização do futebol brasileiro terá de incluir a efetivação das Ligas, na organização dos campeonatos. "A questão do futebol brasileiro é estrutural. Com as ligas, a CBF perde todo o despotismo. Nem o Ricardo queria que isso continuasse", disse Melles. Defesa - O advogado da CBF, Luiz Roberto Barroso, negou hoje que Teixeira vá renunciar ao cargo de presidente. Segundo Barroso, o dirigente já está "fazendo planos" para a disputa da Copa do Mundo de 2002. Sobre as acusações que Teixeira vem sofrendo, o advogado disse que seu trabalho é o de defender a CBF e não o dirigente. Apesar de não querer comentar a vida pessoal de Teixeira, Barroso afirmou "não ver nenhum problema" nas acusações que pesam sobre o presidente da CBF, desde que elas não interfiram em sua administração.