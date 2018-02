Ministro alemão descarta ameaça de gripe aviária na Copa O Ministro do Interior da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, responsável pelo esporte no governo, afirmou nesta quinta-feira em reunião com autoridades locais que a gripe aviária não ameaça a realização da Copa do Mundo de Futebol em junho. "Vamos esperar, mas eu não vejo perigo algum que a gripe interfira no Mundial", declarou Schaueble, que disse analisar o tema com serenidade. O Ministro do Interior fez essas declarações em um encontro com representantes do poder econômico da Alemanha, políticos, jornalistas e o novo diretor esportivo da seleção alemã, Matthias Sammer.