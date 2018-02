Ministro alemão quer revistar muçulmanos na Copa O Ministro do Interior da Baviera (região sul da Alemanha), Gunther Beckstein, quer estabelecer controles mais rígidos para os torcedores muçulmanos que visitarão o país durante a Copa do Mundo. A decisão foi tomada depois da crise internacional provocada por uma charge publicada sobre o profeta Maomé em um jornal dinamarquês, o que causou revolta nos muçulmanos. "Quando os iranianos, por exemplo, chegarem à Alemanha para acompanhar sua seleção, revistaremos cada um deles para assegurar que não há fanáticos religiosos no meio", declarou Beckstein em entrevista ao diário alemão Bild, nesta quarta.