Ministro aliviado com a seleção Após mandar um fax para a comissão técnica da seleção brasileira sugerindo a utilização da camisa amarela pela equipe no jogo de quarta-feira contra o Paraguai, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de Mello, conseguiu tirar mais proveito da situação, comentando o jogo, nesta quinta. Ele disse que viveu momentos de tensão, já que gol de pênalti sofrido logo no início da partida podia ser o sinal que a sugestão era o retorno à fase de derrotas. Mas o Brasil acabou virando o placar, marcando três gols. "O jogo foi muito sofrido, mas no segundo tempo, com a expulsão do ala Caniza, os paraguaios acabaram tremendo diante da camisa amarela", disse o ministro. "Quem sabe com essa vitória os jogadores e o Felipão terão mais tranqüilidade para deslanchar e desenvolver o seu trabalho."