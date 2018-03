Ministro ameaça afastar dirigentes do futebol O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, ameaçou, nesta quarta-feira, em Brasília, afastar os dirigentes dos clubes de futebol que forem a favor da suspensão da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Em enrevista ao Bom Dia Brasil, da Rede Globo, o ministro afirmou que deverá se reunir com um representantes do Clube soa 13 ainda nesta quarta, quando por meio de ?um diálogo? exigirá o prosseguimento da competição. ?Acho esta atitude (suspensão da rodada do fim de semana) precipitada. Sempre fomos abertos ao diálogo e não podemos concordar com uma atitude de afronta como esta.? Agnelo Queiroz afirmou que se trata de um ?desrespeito à lei?, sancionada na sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não descartou a possibilidade de uma intervenção nos clubes que mantiverem a decisão de parar o Campeonato Brasileiro. ?Acredito que não seja necessário. Mas se precisar, vamos estudar medidas jurídicas, que poderão levar ao afastamento de dirigentes por um período de dez anos.? O ministro afirmou que não concorda com os dirigentes. Segundo eles, alguns itens da lei ?são impossíveis de serem realizados de imediato?. ?Sabemos que, por exemplo, instalar câmeras nos estádios, leva algum tempo. Para isto, demos um prazo de seis meses.?