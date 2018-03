Ministro ameaça dirigentes do futebol O ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, foi categórico ao anunciar algumas normas que devem ser seguidas a partir deste ano para a moralização do futebol brasileiro. "Ou eles cumprem ou saem ou então eu deixo o ministério", afirmou Melles. Foi um recado direto aos dirigentes esportivos, em especial, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que estava ao seu lado durante entrevista realizada nesta quinta-feira, no Rio. Entre as novas determinações está a garantia de que os últimos quatro clubes do Campeonato Brasileiro deste ano irão cair para a Segunda Divisão de 2002, independentemente da força política e popular desses clubes. "Este é um anseio da sociedade", explicou o ministro. Melles, Teixeira e outros dirigentes de entidades esportivas reuniram-se para divulgar o que pode vir a ser uma nova etapa do futebol no País. Ficou estabelecido também que nenhum clube poderá atuar mais de duas vezes numa semana, já a partir do segundo semestre deste ano. Mas, com a realização da Copa Mercosul, é possível que haja conflitos de datas, por causa do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Mercosul, que rende US$ 4,6 milhões para seu campeão, começa a sofrer um desgaste grande e a CBF trabalha para que os clubes brasileiros abram mão de participar da competição. Mas isso é uma tarefa muito difícil - o presidente do Vasco, Eurico Miranda, por exemplo, já deixou claro que não concorda com o fim da Mercosul. A idéia é aprovada pela TV Globo, que se empenha para que o Brasileiro seja exclusivo no segundo semestre para os grandes clubes. O dono da Traffic, J. Hawilla, que detém os direitos da Mercosul, não acredita que o calendário do futebol brasileiro para o próximo quadriênio, a ser divulgado no final de junho (seu anúncio foi adiado mais uma vez) exclua a Copa Mercosul. A intenção da CBF é a de ampliar a participação brasileira na Copa Libertadores da América, dos quatro atuais para seis ou sete clubes. De acordo com J. Hawilla, se o Brasil levar a proposta para a Confederação Sul-Americana e obtiver êxito, outros países, como Argentina, Chile e Uruguai, vão reivindicar o mesmo. "Aí, a Libertadores passaria a ser um torneio desinteressante, com 50 ou 60 clubes." Melles e Teixeira divulgaram também a tabela do Brasileiro deste ano e o ministro se desculpou pelo atraso de dez dias na apresentação das novidades. Ele prometeu não interferir na inclusão ou exclusão de clubes em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro, "cuja tarefa pertence à CBF e às organizações dos clubes". O Brasileiro de 2001 terá 28 clubes e será disputado em turno único, com 27 jogos para cada equipe. Após a primeira fase, quatro equipes classificam-se para as semifinais. Os vencedores disputam o título. O torneio começa dia 14 de julho. Projeto - Melles voltou a declarar que não desistiu de trazer a Copa do Mundo de 2010 para o Brasil. "Se não for em 2010, que dizem ser da África, será em 2014. Para quem já esperou 50 anos, mais quatro não faz diferença", considerou. Para ter sucesso em sua pretensão, ele afirmou que, em breve, será liberado um projeto que prevê a verba de, aproximadamente, R$ 10 milhões para a recuperação do estádio do Maracanã e R$ 5 milhões para o ginásio do Maracanãzinho.