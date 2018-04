Ministro ataca salários 'obscenos' de jogadores ingleses O ministro britânico de Esportes, Gerry Sutcliffe, criticou nesta quinta-feira os salários exorbitantes pagos aos jogadores do Campeonato Inglês de futebol. "Boa sorte a John Terry (capitão do Chelsea), mas acho que é obsceno ter um salário de 150.000 libras por semana", disse Sutcliffe durante conferência do mercado esportivo. O ministro, que substituiu Richard Caborn no cargo de ministro este ano, disse que o futebol corre o risco de causar antipatia para as pessoas. "O Chelsea está 250 milhões de libras no vermelho e pode conviver com isso, mas esse não é o mundo real. Isso não é sustentável", acrescentou. "Este ano o Manchester United aumentou o preço dos seus ingressos em 13 por cento. Isso afasta o público comum dos jogos de futebol." "Não queremos chegar a uma situação em que as pessoas sejam alijadas." (Por Martyn Herman)