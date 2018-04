Ministro britânico pede renúncia de Joseph Blatter

"Pelo bem do esporte, ele deve sair", declarou o ministro britânico, conhecido crítico da Fifa. "Não há lugar nem desculpas para atitudes racistas, dentro ou fora dos gramados", completou.

Na avaliação do membro do governo britânico, as declarações polêmicas de Blatter "configuram mais um episódio que faz a opinião pública questionar se este homem deve estar à frente do futebol mundial".

A polêmica ganhou repercussão com as críticas do jogador Rio Ferdinand a Blatter. O zagueiro do Manchester United negou a ausência de racismo de futebol e afirmou que a Fifa é condescendente com os episódios de preconceito. Blatter respondeu ao atleta em sua página no Twitter, ao garantir que a entidade tem desenvolvido atividades para coibir a discriminação no futebol.