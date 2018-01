Ministro critica briga Remo x CBF O ministro do Esportes, Carlos Melles, defendeu mudanças urgentes na justiça desportiva para evitar que ocorram conflitos jurídicos como o travado pelo Remo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). ?Para a sociedade, é importante que o campeonato comece na próxima semana e o Remo possa estar numa edição futuro do torneio?, disse o ministro, nesta sexta-feira. Mas ele teme que essa solução esteja longe de acontecer. Ele prevê que o Remo continuará recorrendo à Justiça e conseguindo novas liminares garantindo a sua participação no campeonato.