Ministro critica paralisação do Brasileiro O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, considerou precipitada a decisão do Clube dos 13 e da CBF de paralisarem o Campeonato Brasileiro por causa do Estatuto do Torcedor, que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8. Apesar de condenar a atitude, que chegou a considerar "uma afronta" ao torcedor, Agnelo Queiroz se disse disposto a dialogar com os dirigentes. Segundo ele, o protesto revelam que os cartolas desconhecem todos os pontos do Estatuto. "Esta decisão é precipitada. Imagino que há falta de conhecimento, mas com esclarecimento, não haverá necessidade de interromper o campeonato. Estamos dispostos a dialogar. É bastante estranha a reação, pois os clubes também serão beneficiados pela lei. O futebol passa a ter credibilidade na sociedade", disse o ministro, por meio de nota distribuída por sua assessoria. Agnelo observou que nem todas as regras do Estatuto devem ser cumpridas imediatamente e que há prazos para que algumas delas entrem em vigor. É o caso, por exemplo, das obras de infra-estrutura, compra de equipamentos e reforma de estádios - necessárias, por exemplo, para que todas as cadeiras sejam numeradas, como exige a nova legislação. Os clubes tem seis meses de prazo para tomarem essas providências. Segundo o ministro, o governo vai esperar que os clubes revejam sua decisão, mas cumprirá todos os pontos da lei. "A lei é para ser cumprida, debatemos por meses com a sociedade, nós ouvimos os clubes e o que entra em vigor já é para ser cumprido de imediato. A entidade terá que responder perante a população brasileira se fizer uma afronta dessa perante a sociedade e o próprio futebol", afirmou Agnelo na nota.