Ministro descarta dinheiro público para estádios da Copa-2014 O Brasil não vai gastar "nenhum centavo" de dinheiro público na construção ou reforma de estádios para as partidas da Copa do Mundo de 2014, garantiu nesta terça-feira o ministro dos Esportes, Orlando Silva. O ministro disse ainda que gostaria que as delegações e torcedores de todo o mundo viajassem o máximo possível pelo Brasil, apesar dos problemas recentes com o transporte aéreo. "Os estádios para a Copa do Mundo serão construídos com dinheiro privado", afirmou Orlando Silva durante o Footecon, fórum internacional de futebol realizado no Rio de Janeiro. "Não haverá um centavo de dinheiro público para os estádios", acrescentou. A decisão do governo de não investir em arenas para o Mundial contraria os acontecimentos dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, quando grande parte do investimento saiu dos cofres públicos. Após visita de inspeção ao país este ano, uma delegação da Fifa constatou que nenhum estádio do país tem atualmente condições de receber partidas do Mundial. Das 18 cidades interessadas em ser sub-sedes da Copa, 14 prometeram reformar seus estádios, e quatro construiriam arenas totalmente novas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou uma estimativa de gastos de 1,1 bilhão de dólares para os estádios da Copa. Os problemas foram ressaltados há 10 dias, quando sete pessoas morreram após caírem da arquibancada superior da Fonte Nova, em Salvador, durante partida do Bahia pela 3a divisão. De acordo com o ministro, entretanto, haverá investimento do governo em obras relacionadas com a Copa do Mundo, inclusive através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "A Copa do Mundo é uma oportunidade de modernizar a infra-estrutura do Brasil. Esperamos que haja melhorias em todas as cidades-sede e um legado importante." O ministro disse que pretende seguir os modelos adotados nas três últimas Copas do Mundo, em que os times viajaram pelos países, em vez de permanecerem fixos em uma base. "Acho que com algumas melhorias em nosso sistema de transporte aéreo nós poderemos facilmente receber todos os visitantes", disse Silva. "Acho que é importante que eles vejam o máximo possível do país." Ele acrescentou: "Será a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. A Copa do Mundo muda a percepção que o resto do mundo tem do país anfitrião." "Nosso pensamento é que haverá uma percepção fantástica do Brasil no resto do mundo."