Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova

O ministro do Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior, disse após reunião com o governador da Bahia, Jaques Wagner (do Partido dos Trabalhadores), que o Estádio da Fonte Nova não tem segurança para sediar jogos de futebol. "O campo não está em boas condições. Temo, até, que tenha sido o último jogo disputado lá", explicou o ministro, que aguardará pela decisão de Jaques Wagner para saber se o estádio será demolido ou totalmente reformado. Orlando também contou que não pretende liberar verba federal para a remodelação da Fonte Nova, mas disse que irá colaborar com o governo baiano para auxiliar as vítimas da tragédia. Sobre a Copa de 2014, o político acredita que o acidente não interferirá na candidatura de Salvador, uma vez que a cidade pretende construir um novo campo para a competição.