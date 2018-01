Ministro do Esporte recebe organizadas por paz nos estádios

O Ministro do Esporte, George Hilton, recebeu líderes de torcidas organizadas em Brasília para o lançamento da campanha 'Grito de Paz'. A ação busca promover, em parceria com as uniformizadas, a paz nos estádios de futebol, principalmente nos dias de clássicos, quando a incidência de brigas entre os torcedores rivais é maior.

O ministro George Hilton reforçou a necessidade de trazer as famílias de volta aos campos de futebol e fez questão de elogiar o sucesso do Gre-Nal do Campeonato Gaúcho deste ano, realizado com espaço para torcida mista. Na época, torcedores do Internacional podiam convidar um gremista para assistir o jogo ao seu lado no Beira-rio.

"Temos a chance de fazer um golaço ao preservar o espetáculo nas torcidas. O futebol tem de unir todo mundo.", disse o ministro. "Com a união firmada entre nós, iremos construir a ideia de que a torcida organizada vem valorizar o futebol no país", completou.

No final do encontro, George Hilton recebeu presentes das organizadas.