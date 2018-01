Ministro do STJ nega liminar ao Gama O ministro Nilson Naves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou hoje, no começo da tarde, liminar em uma ação na qual o Gama questionava a ação civil pública em curso na 14ª Vara Cível de Belém do Pará que garantiu a inclusão do Clube do Remo na série "A" do campeonato brasileiro de futebol deste ano, sob pena de suspensão do torneio e pagamento de multa diária no valor de R$ 500 mil. O Gama alegava, no STJ a existência de um conflito de competência entre a 21ª Vara da Justiça Federal de Brasília, responsável por decisões anteriores envolvendo o campeonato brasileiro, e a 14ª Vara Cível de Belém. Para solucionar tal situação jurídica, foi sugerida pelo Gama a suspensão da ação civil pública em curso no Pará e sua remessa para o Juízo Federal em Brasília. Nilson Naves, entretanto, afirmou não reconhecer "a existência de situação de conflito a merecer a atenção desta Corte (STJ)", além de também não detectar" risco de decisões conflitantes", entre os órgãos judiciais de Brasília e Belém do Pará. As informações constam de nota divulgada pelo STJ.