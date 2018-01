Ministro Gil elogia atitude de Grafite Classificando como "emblemático" o episódio ocorrido entre o zagueiro argentino Leandro Desábato e o atacante brasileiro Grafite, "por mostrar como se deve agir diante de tais situações", o ministro da Cultura Gilberto Gil não considerou exagerada a prisão do jogador do Quilmes - ficou detido quase 40 horas na semana passada, em São Paulo, acusado de injúria com agravante racial. "Se houve o cumprimento da lei então não ocorreu exagero. Precisamos inibir as manifestações de racismo no Brasil", defendeu o ministro nesta segunda-feira, em Salvador. Segundo Gil, a decisão de Grafite de prestar queixa foi acertada, sendo aprovada tanto pela sociedade brasileira quanto pela argentina. "Até onde eu soube, pelo menos 62% dos argentinos se manifestaram contra a atitude racista do jogador do Quilmes", disse o ministro. Notícias relacionadas ao caso: Desábato: "Não disse nada de racismo" Torcida do Quilmes reforça o racismo Desábato não fala. Colegas criticam Desábato embarca de volta para Argentina Passarella: Desábato não é delinqüente Juristas divergem sobre caso Desábato Leão não teme represálias na Argentina Parreira teme represália dos argentinos Quilmes reclama de tratamento recebido Argentino é solto depois de quase 40h Quilmes promete pedir indenização Argentino paga fiança e deve ser solto Desábato toma chimarrão na prisão Jogador deve ser libertado à tarde Desábato passará a noite no 13º DP São Paulo com receio de jogar na Argentina Grafite perdoa, mas mantém processo Grondona considera prisão um "exagero" Teixeira e Parreira repudiam racismo Embaixador quer desculpas de Desábato Câmara convida Grafite a debater o racismo Quilmes: delegação passou dia no hotel Desábato é um ilustre desconhecido Governo brasileiro condena ato racista Ibase encaminhará mensagens à Fifa Desábato é transferido de delegacia Alckmin condena racismo de Desábato Argentino é suspenso preventivamente Nicolás Leoz visita jogador argentino Grafite conseguiu o que queria?, diz Olé Quilmes acusa São Paulo de montar farsa Conmebol também investiga Desábato Enquete em jornal argentino vê racismo ?Atleta não demonstrou arrependimento? Delegação do Quilmes está retida em SP Jogador argentino está incomunicável Advogados tentam livrar jogador Desábato preso por racismo no Morumbi São Paulo vence Quilmes e lidera Grupo 3