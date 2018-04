Ministro italiano sobre os incidentes: 'raiva cega e criminosa'

O ministro do Interior da Itália, Giuliano Amato, afirmou nesta terça que os incidentes violentos protagonizados no último domingo após a morte de um torcedor da Lazio, foram produto de uma "raiva cega e criminosa" contra a Polícia. Veja também: Polícia detém torcedores em várias cidades da Itália Kaká prevê saída de astros se violência continuar na Itália Os jogos Inter x Lazio e Roma x Cagliari são remarcados "A violência com a qual se reagiu, a emoção irracional, demonstra que a oportunidade era esperada para reagir após a morte de (Filippo) Raciti (inspetor da Polícia morto no dia 2 de fevereiro em confrontos entre o jogo entre Catania e Palermo).Encontraram uma razão para a vingança", disse Amato, em seu discurso no Parlamento italiano. Segundo o ministro do Interior, a "raiva cega esteve guiada por mentes criminosas e subversivas". "Uma raiva contra a Polícia, seus agentes e seus símbolos. Uma ação contra a sede do Coni (Comitê Nacional Olímpico Italiano), ação de distração para esvaziar os quartéis da Polícia e atacá-los com maior facilidade. É o que aconteceu", declarou. Sobre a morte do torcedor Gabriele Sandri, que aconteceu em um posto de gasolina da estrada de Arezzo quando seguia para Milão, onde veria o jogo entre a Lazio e a Inter de Milão disse: "Morrer assim é algo absurdo, injustificado, sem sentido". "Não conheço ainda a verdade. Ela será descoberta pelo juiz. Trabalhamos na reconstituição do episódio na manhã de hoje. Pergunto-me como a pistola não foi recolocada no coldre (após um primeiro tiro de intimidação para o ar) e qual a razão de um segundo disparo", declarou. Além disso, reconheceu que "parece constatado" que o policial "atirou com os braços estendidos". "O jovem morto não teria perdido a vida se este policial não tivesse atirado. Isto é imperdoável. Porém, também não teria morrido caso os torcedores de duas equipes diferentes não tivessem brigado, ao invés de se encontrarem para beberem juntos. Nas outras modalidades não acontece isto. Por outro lado, no futebol acontecem estes fatos tremendos", declarou. Amato aproveitou para reafirmar que seu Ministério "não tem interesse algum em ocultar" a realidade do episódio: "Não temos nada que ocultar. Existiu um atraso nas informações sobre a reconstituição do episódio. Mas, apesar de termos tido estas informações antes, dificilmente os torcedores violentos teriam se comportado de forma diferente". Assim como muitos torcedores, Amato reconheceu que não era partidário de "parar a rodada" no último domingo, após saber da morte do torcedor da Lazio, pois considerou que poderiam acontecer incidentes mais graves caso as partidas não tivessem acontecido.