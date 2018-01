Ministro não perdoa dívida dos clubes O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, disse nesta sexta-feira que os clubes não terão suas dívidas perdoadas. ?Não existe isso. O que existe é uma negociação sobre o pagamento. Vamos discutir com todos para ajudá-los?, afirmou, durante uma ?visita de cortesia? ao Flamengo. ?Nossa intenção é a de ter um diálogo para melhorar a saúde financeira dessas instituições.? Agnelo reiterou ser contra a atitude de Palmeiras e Portuguesa, rebaixados no último Campeonato Brasileiro para a Série B, que articulam uma tentativa de virada de mesa. ?Acredito nas regras estáveis e que todos as cumpram. Isso dá segurança aos clubes, torcedores e investidores.? Em ano de eleição para presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Agnelo se esquivou se seria contra ou a favor da reeleição de Ricardo Teixeira. ?Isso depende dos clubes?, limitou-se a dizer. Mas depois fez um comentário ligado ao fato. ?Espero que a política não atrapalhe a intenção do governo de ajudar os times brasileiros.? Agnelo explicou que sua visita ao clube carioca faz parte de uma série que fará em todo o País. Ele pediu empenho no trabalho para melhorar os estádios e a segurança do torcedor, visando a tentativa do País em ser a sede de uma Copa do Mundo. O ministro, que é torcedor do Botafogo e do Gama, disse que sua ida ao Flamengo deve-se ao fato de ele ter a maior torcida do País. ?É um clube respeitado por todos os torcedores das outras equipes.? O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, ressaltou o momento de mudança pelo qual o País está passando e disse ser necessáro um engajamento de todos os clubes nessa etapa. ?Teremos uma reunião em Brasília em que o governo se encontrará com todos os representates de clubes parar discutir a política do esporte no Brasil?, revelou o dirigente. Na ocasião, o presidente do Rubro-Negro entregou ao ministro uma série de sugestões para melhorar o esporte no País e ajudar os clubes brasileiros.