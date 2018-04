Ministro quer ingressos para membros do Bolsa Família

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse nesta terça-feira ter pedido à Fifa que se busque uma forma de permitir aos beneficiários do programa Bolsa Família adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2014. Ele participou de almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), oferecido ao secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador Local, Ricardo Teixeira.

"Falei a ele (Valcke) que há uma parcela da população, principalmente na faixa mais pobre, os que estão dentro do Bolsa Família, que numa festa como a Copa deveriam ter acesso a ingressos", disse o novo ministro do Esporte.

Questionado se discutiu de que forma isso poderia ser feito, o ministro disse que a responsabilidade de encontrar um caminho é da Fifa. "Isso é problema deles. Eu apresentei a demanda, ele que apresente uma solução", afirmou Rebelo, que pediu ainda atenção especial aos povos indígenas.

Em audiência nesta terça-feira na Câmara, Valcke defendeu que o direito à meia-entrada de alguns segmentos da sociedade seja substituído na Copa por uma espécie de cota social, a chamada categoria 4. Essa categoria teria ingressos a US$ 25,00 (cerca de R$ 42,00) na primeira fase da competição e preços diferenciados em outros jogos.

A expectativa da Fifa é de vender 10% dos 3 milhões de ingressos para os jogos dentro dessa categoria 4. O método é o mesmo adotado na última Copa, em 2010, na África do Sul. Segundo Valcke, poderia se criar dentro dessa categoria alguma preferência de compra de ingressos para estudantes, por exemplo.