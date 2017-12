Ministro tailandês quer comprar Liverpool O primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra, voltou a manifestar seu desejo de investir no futebol inglês. Dessa vez, seu alvo é o Liverpool, clube que pretende comprar ainda este ano, depois de ver frustrada sua tentativa de adquirir o Fulham, em outubro passado. Segundo o técnico da seleção tailandesa, Thawatchai Sajakul, o primeiro-ministro considera o Liverpool como a ?equipe mais atrativa de todas?. ?Não há nada certo, mas podemos procurá-los no próximo mês?, admitiu o próprio Shinawatra, que fez fortuna no ramo das telecomunicações antes de entrar na política e é o homem mais rico da Tailândia.