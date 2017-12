Ministro vê final de futebol amador O ministro de Esportes e Turismo, Caio Luiz de Carvalho, estará na decisão da 7ª Copa Kaiser de Futebol Amador, neste domingo, no estádio do Nacional, na avenida Marquês de São Vicente, 2477 - Água Branca, zona Oeste de São Paulo. Ele vai entregar a taça ao campeão do torneio, que chega ao seu final depois de 40 semanas, 422 jogos e 968 gols. Os finalistas são as equipes do EC Riachuelo, do Jardim Brasil (zona Norte) e EC Nápoli, da Vila Industrial (zona Leste). A partida começará às 11h45, com portões abertos, e terá será dirigida pelo árbitro Kleber Abade, que faz parte do quadro nacional de arbitragem.