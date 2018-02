Miolo de zaga preocupa Fluminense O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, terá problemas para escalar a dupla de zaga da equipe carioca visando ao confronto contra o Atlético-MG, domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodolfo ainda sente dores no joelho esquerdo e Antônio Carlos vai cumprir suspensão por causa de sua expulsão no clássico com o Flamengo. Para complicar ainda mais a vida do treinador, Tinoco está contundido. A tendência é que Ricardo Gomes improvise o volante Diego ao lado de Odvan. Marcão vai ser mantido no meio-de-campo com a função de reforçar a marcação para o time tricolor aproveitar com rapidez os contra-ataques. Durante o coletivo de hoje realizado nas Laranjeiras, o goleiro Fernando Henrique sentiu dores nas costas após sofrer queda, mas, segundo os médicos do clube, não deve desfalcar a equipe.