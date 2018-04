Miralles treina no lugar de Marquinhos no Grêmio

O argentino havia perdido espaço no elenco, a ponto de ter sido punido pela diretoria e pelo próprio treinador, depois de ser cortado do banco de reservas no jogo contra o Santos e batido boca com Roth, contestando a decisão deste. Depois, ficou de fora inclusive do time reserva nos coletivos. Agora, parece ter sido perdoado.

Miralles treinou nesta quarta-feira na vaga de Marquinhos, único desfalque certo contra o Palmeiras porque cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O argentino, porém, atuou mais avançado do que o ex-jogador do Santos, formando dupla de ataque com André Lima.

O restante do time foi o mesmo que vinha sendo utilizado pelo treinador: Victor; Mário Fernandes, Gilberto Silva, Rafael Marques e Júlio César; Fernando, Fábio Rochemback, Douglas e Escudero; Miralles e André Lima. O lateral-direito Gabriel, que volta a ficar à disposição, treinou entre os reservas, assim com Brandão e Lúcio, que retornaram aos trabalhos na terça.