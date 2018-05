Miranda diz que convocação para Copa é meta em 2010

Titular absoluto do São Paulo, o zagueiro Miranda não esconde que o seu principal objetivo em 2010 será a convocação para a Copa do Mundo, na África do Sul. Lembrado por Dunga em diversas convocações neste ano, ele espera estar na lista final da seleção brasileira para o Mundial.

"Todo jogador sonha em disputar uma Copa do Mundo e eu não sou diferente. Espero que eu consiga alcançar este objetivo no ano que vem", afirmou Miranda, ao site oficial do São Paulo, apostando na regularidade para ser chamado por Dunga. "Venho apresentando uma boa regularidade, mantendo um bom nível de apresentação e confio que posso evoluir ainda mais em 2010", completou.

Depois de não levantar troféus em 2009, Miranda quer voltar a ser campeão pelo São Paulo no próximo ano. "Espero ter um ano de muitas conquistas com o São Paulo. Os títulos valorizam não só o clube, mas também o jogador e sei o quanto isso é importante para a minha carreira. Por isso vou brigar muito para conquistar novos títulos", comentou.