Miranda é expulso e Atlético de Madrid empata com o Espanyol

O Atlético de Madrid ficou no empate sem gols com o Espanyol neste sábado, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado poderia ter sido melhor para os visitantes, que dominaram o primeiro tempo, mas perderam força com a expulsão do brasileiro Miranda.

O zagueiro levou o cartão vermelho nos acréscimos da etapa inicial ao atingir Gonzalez com o braço em uma disputa de bola pelo alto. Com isso, o técnico Diego Simeone teve que reforçar a defesa e substituiu o atacante Fernando Torres pelo argentino Giménez. O Espanyol passou a ter mais posse de bola, mas também não conseguiu transformar as chances em gol.

Com o resultado, o Atlético foi a 56 pontos e permanece na quarta posição, enquanto o Espanyol fica com 33, em oitavo. O time de Simeone agora se concentra para a Liga dos Campeões. Na terça-feira encara o Bayer Leverkusen, em casa, no jogo de volta das oitavas de final. A primeira partida terminou com vitória de 1 a 0 do clube alemão. Já o Espanyol terá pela frente o La Coruña, apenas no próximo dia 22, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.