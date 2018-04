Miranda é suspenso por dois jogos e desfalca o Atlético no Espanhol

Um dia depois da classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, após vitória nos pênaltis sobre o Bayer Leverkusen, o Atlético de Madrid perdeu o zagueiro Miranda para as próximas duas partidas do Campeonato Espanhol. Julgado por sua expulsão diante do Espanyol no sábado, o zagueiro brasileiro recebeu dois jogos de suspensão pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol.

Miranda foi expulso de forma direta nos acréscimos do primeiro tempo do empate por 0 a 0, ao acertar violenta cotovelada em Abraham. O comitê espanhol entendeu que o brasileiro "golpeou com seu braço, com uso de força excessiva, a cara de um adversário na disputa de bola".

Por conta do cartão vermelho, Miranda já estaria fora do duelo diante do Getafe neste sábado, em casa. Com a extensão da punição, ele também desfalcará o Atlético contra o Córdoba, no dia 4 de abril. Sem o brasileiro, a tendência é que José Giménez assuma a titularidade.