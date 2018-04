Miranda está perto de acerto com Lazio, diz jornal

ROMA - O zagueiro Miranda, do São Paulo, está cada vez mais perto de um acordo para defender a Lazio ainda na atual temporada, informou nesta sexta-feira o jornal esportivo italiano Corriere dello Sport.

Segundo a publicação, as diferenças que separavam as exigências do jogador e do clube italiano caíram para 'apenas' 500 mil euros.

A Lazio está interessada no empréstimo do jogador com direito de compra e, de acordo com o jornal, espera a resposta do São Paulo.

Inicialmente, o clube paulista avaliava o zagueiro em 10 milhões de euros e estava disposto a negociá-lo apenas mediante uma transferência definitiva ou com um empréstimo com direito de compra obrigatório. No entanto, esta posição do São Paulo, segundo o jornal, teria sido amenizada nos últimos dias.

Outro interessado em Miranda era a Fiorentina, embora o diretor esportivo do clube, Pantaleo Corvino, tenha dito que, até que não se chegue aos termos que ele mesmo fixou, nada poderá ser feito.