Miranda falha, mas Rafinha dá passe para gol e Inter finda longo jejum na Itália

A Inter de Milão venceu o Bologna por 2 a 1, em casa, neste domingo, e assumiu a terceira posição do Campeonato Italiano, com 48 pontos. Com o triunfo obtido no estádio Giuseppe Meazza, a equipe ultrapassou a Lazio, que ocupa o quarto lugar e no último sábado foi goleado por 4 a 1 pelo Napoli.

Mais do que isso, o resultado teve peso porque encerrou um jejum de vitórias de mais de dois meses na competição nacional, na qual não ganhava uma partida desde o dia 3 de dezembro. A equipe milanista só foi derrotada por duas vezes 24 jogos neste Italiano, mas amargou uma incrível série de empates que foram determinantes para que saísse da briga direta pelo título, hoje dividida apenas por Napoli e Juventus.

Para finalmente sair de campo com uma vitória, a Inter precisou superar uma falha cometida pelo zagueiro brasileiro Miranda, que errou feio ao tentar dar um chutão para afastar o perigo e ver a bola ir para trás e sobrar de presente para Rodrigo Palácio, que invadiu a área e empatou o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo.

Antes disso, a equipe de Milão abriu o placar já no segundo minuto do confronto, quando Brozovic cruzou da direita e Eder completou de primeira para as redes.

Depois de o primeiro tempo ter terminado empatado, a Inter conseguiu chegar ao segundo gol da vitória aos 18 minutos da etapa final, quando o meio-campista brasileiro Rafinha foi decisivo ao dar a assistência para o francês Yann Karamoh decidir o jogo.

Esse foi apenas o terceiro jogo de Rafinha pela Inter, que contratou o atleta por empréstimo junto ao Barcelona no mês passado. Neste duelo, ele entrou na equipe no decorrer da etapa final, substituindo Brozovic, e cinco minutos depois fez o passe que resultou no gol de Karamoh, de apenas 19 anos.

Antes de Rafinha entrar, Miranda foi sacado logo após o intervalo para a entrada do zagueiro argentino Lisandro Lopez. E o Bologna, que com a derrota deste domingo estacionou nos 27 pontos e ocupa a 13ª posição do Campeonato Italiano, viu a sua situação se complicar no duelo em Milão ao ter Ibrahima Mbaye expulso aos 23 minutos da segunda final. E, no finalzinho, Adam Masina também levou um cartão vermelho pelo time visitante após jogada violenta que atingiu Lisandro Lopez.

OUTROS JOGOS

Outras quatro partidas já foram encerradas neste domingo pelo Campeonato Italiano. Em uma delas, a Sampdoria soube aproveitar o fator campo ao derrotar o Verona por 2 a 0 e se isolou na sexta posição, com 41 pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa. Já o rival derrotado é o vice-lanterna, com 16.

O Torino, por sua vez, venceu a Udinese pelo mesmo placar de 2 a 0, em Turim, e assumiu a nona posição, com 36 pontos. Já a equipe de Údine ficou justamente atrás do Torino, em décimo, com 33 pontos.

Sassuolo 0 x 0 Cagliari e Chievo Verona 0 x 1 Genoa foram os outros placares dos confrontos já encerrados neste domingo na Itália, que às 17h45 (de Brasília) ainda contará com o duelo Roma x Benevento por esta 24ª rodada.