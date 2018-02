Miranda quer conquistar vaga na seleção brasileira em 2008

O zagueiro Miranda afirmou neste sábado que espera estar no grupo dos titulares do técnico Dunga na temporada 2008. O jogador, que disputará a Copa Libertadores pelo São Paulo, foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro deste ano. Veja também: Adriano diz que não vê problemas com 'baladas' "Essa é uma meta que eu tenho desde que voltei ao Brasil. Em 2008 vou trabalhar ainda mais forte para ser convocado e buscar meu espaço na seleção", conta o jogador, que este ano foi convocado para a disputa de um amistoso contra a Argélia. Para ganhar a confiança de Dunga, Miranda espera conquistar mais títulos pelo São Paulo. "Vamos vir fortes outra vez no ano que vem. Vejo o time brigando por todos os títulos que disputar. Espero começar o ano com o título paulista e quem sabe terminar com a conquista do mundial." No Campeonato Paulista, o São Paulo fará sua estréia contra o Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no dia 17 de janeiro (quinta-feira).