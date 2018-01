Mirandinha quer clube europeu para treinar Hoje, Sebastião Miranda Filho, 51 anos, nascido em Bebedouro aos 26 de fevereiro de 1952, estará em La Coruña, na Espanha, pegando seus papéis de cidadão espanhol, para poder trabalhar como técnico de futebol na Europa. Experiência no Brasil ele já tem. Assim como vasta carreira profissional como jogador e também de vida: conheceu a glória, a paciência para se curar de lesões ? uma delas talvez a mais tristemente famosa do futebol brasileiro, de sua perna quebrada em 1974 ?, e ainda várias culturas pelo mundo. Agora, está morando em Portugal ? Alfragide, na Junta da Freguesia, espécie de ?Grande Lisboa?, com a mulher Mercedes, que o acompanhou nessas batalhas. Leia mais no Jornal da Tarde