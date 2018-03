Mirassol bate Linense e lidera o grupo do Santos com 100% de aproveitamento

O Mirassol segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o líder do Grupo D recebeu o Linense no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), e venceu por 3 a 1. Com a vitória, o time do interior assume a ponta da chave com nove pontos e só pode ser alcançado pelo Santos, que recebe o São Paulo na Vila Belmiro, nesta quarta. O clube de Lins, com três, está no Grupo B ao lado de São Paulo, Red Bull Brasil e Ferroviária.

Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar nos minutos iniciais, mas acabou sendo surpreendido. Em contra-ataque do Linense aos 15 minutos, a bola sobrou na entrada da área para Diego Felipe, que encheu o pé e estufou as redes, abrindo o placar.

Não demorou, no entanto, para o time da casa responder. Em cobrança de falta de Xuxa, aos 26 minutos, o goleiro Edson Kolln espalmou e o zagueiro Wellington completou de primeira para o gol.

A pressão continuou e, no último lance do primeiro tempo, Rodolfo virou o jogo com um lindo gol. Xuxa bateu mal de fora da área, mas a bola foi em direção ao atacante do Mirassol, que completou de primeira e encobriu o goleiro Edson Kolln.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda etapa, o Linense buscou o empate, mas foi o Mirassol, aproveitando os contra-ataques, que voltou a marcar e matou o jogo. Aos 40 minutos, Raphael Lucas foi derrubado por Bruno Costa dentro da área. Xuxa, cobrando pênalti, garantiu a vitória por 3 a 1 para o time da casa.

Neste sábado, às 19h30, o Mirassol enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela quarta rodada. No domingo, às 17 horas, o Linense recebe o Palmeiras na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 x 1 LINENSE

MIRASSOL - Vagner; Tony, Wellington (Wallace), Edson Silva e Raul; Paulinho, Willian, Rodolfo e Xuxa; Welinton Júnior (Raphael Lucas) e Zé Roberto (Bruno Sávio). Técnico: Moisés Egert.

LINENSE - Edson Kolln; Bruno Moura, Bruno Costa, Rodrigo Lobão (Thiago Humberto) e Thiago Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Diego Felipe (Giovanni); Tatá (Joãozinho) e Gabrielzinho. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Diego Felipe, aos 15, Wellington, aos 26, e Rodolfo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Xuxa (pênalti), aos 40 minutos do segundo tempo.

CARÕTES AMARELOS - Paulinho e Xuxa (Mirassol); Bruno Costa, Rodrigo Lobão e Thiago Carleto (Linense).

ÁRBITRO - Cleber Luis Paulino.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).