Mirassol contrata Renê, ex-goleiro do Barueri

O presidente Edson Ermenegildo confirmou a negociação. "Ele deve se apresentar na próxima segunda-feira (dia 28), junto com o Evando - ex-atacante da Ponte Preta", disse o cartola. O contrato de Renê com o Mirassol será até o fim do Paulistão, em maio.

A transferência de Renê para o Mirassol completa de uma vez por todas a confusão da última semana. Ex-goleiro do Barueri, Renê tinha assinado um pré-contrato com a Portuguesa, mas recebeu uma oferta do Atlético e decidiu acertar com o time mineiro.

Furiosa, a diretoria da Portuguesa rescindiu com Renê e acertou com Andrey, que estava perto de fechar com o Mirassol. O time do interior paulista, então, aproveitou e decidiu fechar com Renê para completar a troca de goleiros.

O goleiro é o 16.º reforço do Mirassol para o Paulistão. Antes dele, a diretoria havia anunciado o goleiro Gisiel; os laterais Anderson Paim, Anderson Luís, Bosco e Alex Silva; os zagueiros Amarildo, Bruno Perone e Dininho; os volantes Diogo Orlando e Erick; os meias Éder, Gérson e Vinícius Reche; e os atacantes Evando e Paraíba.