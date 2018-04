Mirassol derrota Paulista e reage no estadual Num jogo fraco tecnicamente e de poucas emoções, o Mirassol venceu o Paulista, por 2 a 0, neste domingo à noite, em Jundiaí, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a derrota, o time de Jundiaí estacionou nos três pontos, ficando na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Mirassol, que faturou sua primeira vitória, subiu para o 12.º lugar, com seis pontos.