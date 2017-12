Mirassol derruba Marília da liderança O Mirassol venceu o Marília, por 1 a 0, neste domingo cedo, em casa, derrubando o líder do Campeonato Paulista da Série A-2 que estreou o técnico Vágner Benazzi. A liderança é dividida por Francana e Rio preto, ambos com 16 pontos, após o s empates, em casa, neste domingo cedo. O gol do Mirassol foi marcado pelo veterano Edson Pezinho aos 29 minutos do primeiro tempo. Esta vitória deixou seu time, agora, com 14 pontos. O Marília tem um ponto a mais. Em Franca, a Francana empatou com o São Bento, em 2 a 2, com Tico Mineiro e Daniel marcando para o time da casa, enquanto Romero anotou os dois gols do time de Sorocaba, que chegou ao seu sétimo empate e aos 10 pontos. Em Rio Preto, empate justo e sem gols entre Rio preto, líder com 16 pontos, e Atlético Sorocaba, agora com 10 pontos. A nona rodada foi iniciada sexta-feira com o empate entre Araçatuba e Comercial,por 1 a 1. Este mesmo placar foi verificado, sábado, na Capital, entre Nacional e Bandeirante. Outros três jogos completam a rodada, agora à tarde: Bragantino x São José, Olímpia x Flamengo e Paraguaçuense x Sãocarlense.