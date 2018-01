Mirassol e Bandeirante vencem na A2 Dois jogos foram realizados na manhã deste domingo pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Em Mirassol, o time da casa venceu o Comercial por 3 a 2, com um gol de Paulo César aos 45 minutos do segundo tempo. Em Birigüi, o Bandeirante derrotou o Olímpia por 1 a 0. O jogo em Mirassol foi bastante equilibrado. Paulo César marcou dois e Luciano Araújo fez o outro do time da casa, enquanto Carlinhos e Orlando (contra) descontaram para o Comercial. As duas equipes têm quatro pontos no campeonato. A vitória do Bandeirante saiu graças ao gol de Adão, aos 10 minutos do segundo tempo. Agora, o time de Birigüi tem sete pontos, enquanto o Olímpia soma três. Série A3 - O Taubaté goleou o XV de Jaú por 5 a 2, na manhã deste domingo, em Taubaté, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. Outros três jogos já foram realizados: Barretos 1 X 0 Garça, Osasco 2 X 3 Taquaritinga e Sertãozinho 2 X 1 Ferroviária.