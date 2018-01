Mirassol e Bandeirante vencem pela Série A-2 do Paulista O Mirassol conseguiu uma importante vitória na Série A-2 do Campeonato Paulista, ao superar o Botafogo, por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, neste domingo à tarde. Com este resultado, o Mirassol se manteve na vice-liderança do Grupo 3, agora com sete pontos, dois a menos que o líder Rio Preto, que sábado à noite perdeu para o União São João, por 3 a 0, em Araras. Faltando duas rodadas para o término da segunda fase, Rio Preto e Mirassol despontam como favoritos ao acesso. O União São João é terceiro colocado, com quatro pontos, enquanto o Botafogo é o lanterna, com dois. O gol do Mirassol foi marcado por Fabinho, aos 28 minutos do segundo tempo. A situação no Grupo 2 é mais equilibrada. Menos para a líder Portuguesa, com 10 pontos, após a vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, sábado à noite, no Canindé. A Lusa só não antecipou o acesso porque, neste domingo, em Birigüi, o Bandeirante venceu o São José, por 2 a 1. Os dois times dividem a vice-liderança, com quatro pontos cada. O Guarani está na lanterna, com três. O Bandeirante saiu na frente com Borebi, aos seis minutos, mas o São José empatou com Edmilson, aos 32 minutos do segundo tempo. O gol da vitória do time da casa foi marcado por Tupã, aos 40 minutos. As próximas duas rodadas serão decisivas. Tanto Portuguesa como Rio Preto dependem de mais um ponto para antecipar o acesso. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Na quarta-feira, pela quinta rodada, jogam pelo Grupo 2, São José x Portuguesa e Bandeirante x Guarani. Pelo Grupo 3, jogam Mirassol x União São João e Botafogo x Rio Preto.