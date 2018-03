Mirassol é campeão de quadrangular O Mirassol conquistou o quadrangular Fernando Vendramini, neste domingo à tarde, no Estádio Édson Antônio Emenegildo, em Mirassol, após vencer o São Caetano-B por 2 a 1. O torneio serviu para América, Olímpia, Mirassol e São Caetano-B se prepararem para a disputa da Copa Futebol Interior, que tem início previsto para o dia 1º de junho. Os times se enfrentaram em turno único, jogando em rodada dupla durante a sexta, sábado e domingo. Após empatar diante do América, vencer o Olímpia e São Caetano-B, o Leão da Alta Araraquarense levantou o troféu somando sete pontos. O vice-campeonato ficou com o Olímpia, que somou quatro pontos e também teve o artilheiro da competição: Neto, com três gols. América e São Caetano-B, com três e um ponto, respectivamente, completaram a classificação final.