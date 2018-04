Mirassol é dominado e perde para o União Barbarense

Esta foi a primeira vitória do União Barbarense, que tinha empatado com o XV de Piracicaba e agora soma quatro pontos, em quinto lugar. O Mirassol, que tinha perdido para o São Paulo por 2 a 0, sofreu a sua segunda derrota seguida e aparece na penúltima posição, dentro da zona do rebaixamento.

Os dois times começaram o jogo com o mesmo esquema 4-4-2. Mas, logo aos nove minutos, o visitante surpreendeu com um belo gol de Cesinha. Depois da ajeitada de cabeça de Tadeu, o atacante recebeu na frente da área e bateu no ângulo. O Mirassol melhorou aos poucos, ganhou terreno e empatou aos 28 com Caion. Ele mergulhou de cabeça e aproveitou o cruzamento que veio do lado direito.

Mas, na segunda etapa, o Mirassol foi totalmente dominado, sem que o técnico Ivan Baitello tivesse alguma reação no banco de reservas. O União Barbarense criou cinco chances reais de gol antes de chegar ao segundo gol, marcado por Cleverson aos 37 minutos. Após escanteio, a defesa não subiu e Cleverson chutou em cima do goleiro Diego. Mas, no rebote, o próprio atacante empurrou para as redes.

O Mirassol não reagiu, mesmo porque sentiu muito o desgaste físico e foi vaiado no final. O União Barbarense não recuou, manteve a pressão e no final comemorou a vitória.

No final de semana, pela terceira rodada, o Mirassol vai receber o Corinthians, às 17 horas de domingo. Mais tarde, a partir das 19h30, o União Barbarense vai sair diante do Paulista, em Jundiaí.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 x 2 UNIÃO BARBARENSE

MIRASSOL - Diego; Arnaldo, Welton Felipe (Valter), Gian e Andrezinho; Mineiro, Alex Silva (Adilson Bahia), Rodrigo Possebon e Camilo; Felipe Lima (Danilo Gomes) e Caion. Técnico: Ivan Baitello.

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Alex, Juliano, Edson Borges e Bruno Pires (Rafael Silva); Chicão, Itaqui, Melinho e Willian Leandro (Cleverson); Tadeu e Cesinha (Jefferson Luis). Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Cesinha, aos 9, e Caion, aos 28 minutos do primeiro tempo; Cleverson, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva (Mirassol); Chicão e Rafael Silva (União Barbarense).

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

RENDA - R$ 15.902,00.

PÚBLICO - 1.700 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).