Mirassol e Guarani garantem acesso ao Paulistão 2008 Guarani e Mirassol garantiram as últimas duas vagas de acesso para a elite do futebol paulista em 2008. O objetivo foi atingido na última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2, disputada neste domingo à tarde. Portuguesa e Rio Preto, que já tinham subido, vão decidir o título da temporada. O primeiro jogo será realizado, quarta-feira, às 15 horas, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto e o segundo, no próximo final de semana, no Canindé. Um ano após ser rebaixado pela primeira vez na história, o Guarani volta à Série A-1. Para tanto venceu o São José, por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com o apoio de quase 10 mil torcedores - recorde de público na competição de 9.577 pagantes. Os gols foram marcados por Carlão, contra, e Deyvid, um em cada tempo. Márcio Ferrugem diminuiu para o são José aos 36 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o time campineiro chegou aos sete pontos, na vice-liderança do Grupo 2. E contou com a ajuda da Portuguesa, que venceu o Bandeirante, por 1 a 0, com gol de Preto, aos seis minutos do primeiro tempo. A Lusa confirmou a liderança isolada, com 14 pontos, enquanto Bandeirante e São José ficaram com cinco pontos cada. No Grupo 3, Rio Preto e Mirassol empataram sem gols e o resultado deu ao Rio Preto, com 10 pontos, o direito de disputar o título de 2007. O Mirassol, com nove pontos, ficou com a segunda vaga. Em Araras, o União São João perdeu para o Botafogo, por 3 a 2, mas os dois times foram eliminados. O time ararense terminou com cinco pontos, enquanto o de Ribeirão Preto, com oito. O gol da vitória botafoguense saiu aos 47 minutos do segundo tempo, com Laércio. Os outros gols foram marcados por Gil e Leandro Miranda, enquanto Izaías marcou os dois gols do União. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Segunda fase - Última rodada Portuguesa 1 x 0 Bandeirante Guarani 2 x 1 São José Rio Preto 0 x 0 Mirassol União São João 2 x 3 Botafogo Classificação final Grupo 2 1.º - Portuguesa, 14 pontos; 2.º - Guarani, 8; 3.º - Bandeirante, 5 (saldo de gols -2); 4.º - São José, 5 (saldo de gols -4). Grupo 3 1.º - Rio Preto, 10 pontos; 2.º - Mirassol, 9; 3.º - Botafogo, 8; 4.º - União São João, 5.