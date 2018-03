Mirassol é o novo líder da Série A3 A 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 foi marcada pela queda da liderança do Sertãozinho no grupo 1. O time do técnico Edson Só, que liderava em cinco rodadas, perdeu fora de casa para o Mirassol, por 2 a 1. Com a vitória, o próprio Mirassol soma 24 pontos, dois a mais que o adversário deste domingo. Ainda no grupo 1, o Noroeste venceu o Barretos por 2 a 1, em casa, e se distanciou do rival na classificação. O clube de Bauru permanece na terceira posição, agora com 18 pontos. E o Barretos cai para o quinto lugar, com 14. O Jaboticabal goleou o Sãocarlense por 4 a 1, em casa, e se mantém com chances de classificação, subindo para o sexto lugar, com 11 pontos. Já o time de São Carlos está praticamente rebaixado para a Série B1 em 2005 - é o lanterna com apenas um ponto. O XV de Jaú venceu o Internacional de Bebedouro por 2 a 1, chegou aos 14 pontos e ocupa a quarta colocação. O time de Bebedouro é o sétimo, com nove. No grupo 2, três times dividem a liderança. O XV de Piracicaba, que venceu o Grêmio Mauaense por 2 a 1, chegou a 17 pontos. Assim como o Guaratinguetá, que no sábado ganhou do Palmeiras-B por 1 a 0, e Primavera, que empatou por 2 a 2 com o Independente, de Limeira. O ECO-Osasco empatou por 0 a 0 contra o Rio Claro, no jogo que fechou a décima rodada do campeonato. O clube da Grande São Paulo está em quarto lugar, com 15 pontos. O Rio Claro permanece na última posição, agora com oito. Confira todos os resultados: Guaratinguetá 1 x 0 Palmeiras-B; Mirassol 2 x 1 Sertãozinho; Jaboticabal 4 x 1 Sãocarlense; Noroeste 2 x 1 Barretos; XV de Piracicaba 2 x 1 Mauaense; Independente 2 x 2 Primavera; ECO 0 x 0 Rio Claro; Inter de Bebedouro 1 x 2 XV de Jaú.