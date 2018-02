Mirassol e Sertãozinho garantem acesso Na penúltima rodada da fase final da Série A3 do Campeonato Paulista, Sertãozinho e Mirassol conseguiram o acesso para a Série A2 de 2005. Ainda restam duas vagas, pois no ano que vem a segunda divisão estadual terá 20 participantes. Neste domingo, pela manhã, o Sertãozinho venceu o Primavera por 2 a 1, em Indaiatuba. Com a vitória, o time do técnico Edson Só foi a 11 pontos no grupo 3, não podendo ser mais alcançado por Barretos e Guaratinguetá. Ainda pelo grupo 3, o Barretos perdeu a chance de conseguir o acesso, empatando por 1 a 1 com o Guaratinguetá, em casa. O Barretos está em segundo lugar, com oito pontos. O time do Vale do Paraíba está na terceira posição, com seis. E o Primavera já está eliminado, com apenas um ponto. A segunda vaga dessa chave será definida na última rodada. O Sertãozinho, já classificado, receberá o Barretos, que precisa vencer. E o Guaratinguetá joga em casa com o eliminado Primavera, precisando vencer e torcer por um tropeço do Barretos. No grupo 4, o Mirassol garantiu presença na Série A2, sob o comando do técnico Luís Carlos Martins, que acumula funções no Marília, na disputa od Campeonato Brasileiro da Série B. Após estar perdendo por 2 a 0 para o Noroeste, em Bauru, o time conseguiu o empate por 2 a 2, chegando a10 pontos, na primeira colocação da chave. O Noroeste foi a sete pontos e está em segundo lugar. Em Osasco, o ECO venceu o XV de Piracicaba por 3 a 1 e se manteve com chances de classificação. O time da Grande São Paulo está na terceira posição, com seis pontos. A equipe piracicabana também tem seis, mas figura no último lugar. Na última rodada, o Noroeste só depende de uma vitória sobre o XV de Novembro, em Piracicaba, para se classificar. Assim não vai depender do resultado entre Mirassol e Eco, em Mirassol. Confira os resultados da rodada: Primavera 1 x 2 Sertãozinho; Noroeste 2 x 2 Mirassol; ECO-Osasco 3 x 1 XV de Piracicaba e Barretos 1 x 1 Guaratinguetá.