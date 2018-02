Mirassol empata com Ituano e continua na zona de rebaixamento do Paulistão

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Mirassol vacilou na manhã deste domingo e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Ituano no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

O resultado nesta oitava rodada do Campeonato Paulista manteve o time na zona de rebaixamento, em situação muito complicada. Do outro lado, o clube de Itu completou sete jogos sem vencer, com seis empates e uma derrota.

A seca deixa o Ituano com oito pontos, ainda na terceira posição do Grupo A. Já o Mirassol é o lanterna do Grupo D, com sete pontos e a segunda pior campanha da competição, à frente apenas do Linense, que tem cinco e ainda joga na segunda-feira, às 20 horas, contra o Novorizontino.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O JOGO

A partida começou eletrizante, muito movimentada e aberta, com os dois clubes priorizando o ataque. Mas, com 19 minutos, foi o Mirassol quem conseguiu alcançar seu objetivo primeiro. Em cobrança de falta pela direita, Rodolfo cruzou praticamente em cima da linha da pequena área e achou Zé Roberto, sem marcação, para testar no contrapé de Vagner e abrir o placar.

A desvantagem já no início da partida foi um baque para o Ituano, que diminuiu o ritmo e passou a trabalhar a posse de bola. O empate veio em um belo lance individual pela esquerda. Aos 39 minutos, Claudinho aproveitou um rebote, dominou fora da grande área e partiu para o drible. Jogou por debaixo das pernas do lateral Danilo Boza, cortou para o meio e bateu cruzado, sem chance para Fernando Leal. Um gol típico de futsal.

Em casa, o Mirassol voltou para o segundo tempo com a mesma proposta ofensiva do início do jogo. Aos 18 minutos, Zé Roberto tentou um contra-ataque e acabou puxado pelo zagueiro Ricardo Silva. Como já tinha recebido o cartão amarelo, o defensor deixou o Ituano com um jogador a menos. Para recompor o time, o técnico Vinícius Bergantin foi obrigado a tirar o atacante Marcelinho para colocar o volante Alison.

+ Mais notícias do Campeonato Paulista

Em vantagem numérica, o Mirassol não conseguiu aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Gilsinho teve boa oportunidade para marcar o segundo, mas a arbitragem assinalou impedimento. Do outro lado, o Ituano não esboçava reação. Nos poucos contra-ataques que conseguiu criar acabou sufocado pela marcação e passou a apostar na bola aérea.

No próximo domingo, às 19h30, o Mirassol enfrenta a Ponte Preta, novamente no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Ituano enfrenta o São Paulo na quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 21h45, em jogo remarcado da sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 ITUANO

MIRASSOL - Fernando Leal; Danilo Boza, Edimar, Edson Silva e Marlon Farias; Paulinho (André Luis), Djavan, Léo Baiano e Rodolfo; Douglas Baggio (Gilsinho) e Zé Roberto (Alison). Técnico: Moisés Egert.

ITUANO - Vagner; Ivan, Ricardo Silva, Léo e Raul; Baralhas, Tony e Bassani (Sidnei Sciola); Ronaldo (Júnior Santos), Marcelinho (Alison) e Claudinho. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Zé Roberto, aos 19, e Claudinho, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Boza, André Luis e Rodolfo (Mirassol); Ricardo Silva e Sidnei Sciola (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Ricardo Silva (Ituano).

RENDA - R$ 20.728,00.

PÚBLICO - 1.815 pagantes.

LOCAL - Estádio Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).