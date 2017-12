Mirassol está a um ponto da Série A2 O primeiro turno da fase final do Campeonato Paulista da Série A3 foi realizado neste domingo, com quatro jogos. No estádio "José Maria de Campos Maia", o Mirassol praticamente assegurou uma das quatro vagas para o Paulista da Série A2 de 2005 . A vitória por 2 a 0 contra o XV de Piracicaba deixou o Mirassol a apenas um ponto da sua vaga. No Grupo 4, O Mirassol é líder com nove pontos, seguido de ECO-Osasco, Noroeste e XV de Piracicaba, todos com três pontos ganhos. O técnico Luís Carlos Martins deverá deixar nessa semana o comando do time. O Marília, interessado na sua contratação, estav a esperando esta partida para fazer a oferta final. Ainda no Grupo 4, O ECO venceu seu primeiro jogo na segunda fase. Em Osasco, o time da casa bateu o Noroeste, que fazia a estréia do técnico Cilinho por 3 a 1. Com a vitória, a equipe da Grande São Paulo vai a três pontos e embola a briga pela classifica ção. O time de Bauru também tem três. No Grupo 3 a situação é mais equilibrada. Guaratinguetá e Sertãozinho, que empataram por 2 a 2, lideram com cinco pontos. O Barretos está em terceiro com três e o Primavera é o último com um. No Vale do Paraíba, o Guaratinguetá vencia o jogo até os 46 mi nutos do segundo tempo, quando o zagueiro Marcão, do time de Sertãozinho, empatou numa bela cabeçada. Pela manhã, o Primavera perdeu em casa por 1 a 0 para o Barretos, na estréia do técnico Pinho. Confira os resultados da 17ª rodada: Mirassol 2 x 0 XV de Piracicaba; Primavera 0 x 1 Barretos; Guaratinguetá 2 x 2 Sertãozinho e ECO-Osasco 3 x 1 Noroeste. Classificação: Grupo 3 - 1) Guaratinguetá e Sertãozinho 5 pontos; 3) Barretos 3; 4)Primavera 1. Grupo 4 - 1) Mirassol 9 pontos; 2) ECO-Osasco, Noroeste e XV de Piracicaba 3 pontos.