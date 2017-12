Mirassol goleia pelo Paulista da Série A3 A primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 foi completada neste domingo com três jogos. O destaque ficou para o Mirassol que não tomou conhecimento do ECO, mesmo jogando em Osasco, e goleou por 4 a 1, de virada. Com a vitória, o Mirassol assumiu a liderança do Grupo 4, com três pontos. O time da Grande São Paulo foi para a última posição. Todos os gols do time do técnico Luís Carlos Martins foram marcados nos últimos vinte minutos de jogo, por Diego, João Carlos, Clóvis e Jonas. Pelo Osasco, marcou Carlos Henrique. Ainda pelo Grupo 4, o Noroeste venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1, em Bauru. O jogo foi realizado no sábado e o time bauruense divide a liderança, mas tem um saldo de gols menor que o Mirassol: 3 a 1. No Grupo 3, o equilíbrio é total. Os dois jogos terminaram empatados e as quatro equipes estão com um ponto ganho. Pela manhã, Primavera e Guaratinguetá ficaram no 1 a 1, jogando em Indaiatuba. Em Barretos, a equipe local não saiu do 0 a 0 com o Sertãozinho, candidato ao título. Confira os resultados: sábado - Noroeste 2 x 1 XV de Piracicaba; domingo - Primavera 1 x 1 Guaratinguetá; Barretos 0 x 0 Sertãozinho e ECO-Osasco 1 X 4 Mirassol. Classificação: Grupo 3 - 1) Mirassol e Noroeste 3 pontos; 3) XV de Piracicaba e ECO-Osasco 0 ponto. Grupo 4 - 1) Primavera, Guaratinguetá, Barretos e Sertãozinho 1 ponto.