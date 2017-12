Mirassol lidera Paulista da Série A3 O Mirassol é o grande destaque do Campeonato Paulista da Série A3, dando mostras que estará de volta à A2 na próxima temporada. Rebaixado em 2003, o time se estruturou e já soma 6 pontos, com duas vitórias, na segunda fase. Neste domingo, o Mirassol não tomou conhecimento do Noroeste e venceu por 2 a 1. No outro jogo deste grupo, o XV, jogando em Piracicaba, venceu o ECO por 2 a 1. No outro grupo, Guaratinguetá e Sertãozinho estão com quatro pontos, contra um de Primavera e Barretos, mas todos os times têm chance de conquistar o acesso. No Vale do Paraíba, o Guarantinguetá voltou a contar com o artilheiro Vágner Carioca, que fez um gol na vitória de 2 a 0 sobre o Barretos. Já em Sertãozinho, o time da casa confirmou o favoritismo ao vencer o Primavera por 2 a 1. Nesta fase atual, oito times, divididos em dois grupos, brigam pelo acesso, sendo que os primeiros colocados de cada chave sobem para a A2. Resultados da rodada: Guaratinguetá 2 x 0 Barretos, Mirassol 2 x 1 Noroeste, Sertãozinho 2 x 1 Primavera e XV de Piracicaba 2 x 1 ECO- Osasco. Classificação: Grupo 3 - 1) Guaratinguetá e Sertãozinho - 4 pontos; 3) Primavera e Barretos - 1 Grupo 4 - 1) Mirassol - 6 pontos; 2) Noroeste e XV de Piracicaba - 3; 4) ECO-Osasco - 0