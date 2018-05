Mirassol perde para o Inter de Lages-SC e se complica na Série D

O Mirassol, um dos representantes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D, ficou em situação complicada ao perder por 1 a 0 para o Internacional de Lages-SC, nesta segunda-feira, pela terceira rodada. Agora ficou mais distante da classificação.

+ Tubarão vence a Ferroviária e dispara na liderança de grupo na Série D

O Mirassol soma quatro pontos no equilibrado Grupo A15. O Inter de Lages subiu para a vice-liderança, com seis pontos, um atrás do primeiro colocado Caxias. O Nova Iguaçu é o lanterna, ainda sem ter pontuado. Agora, no próximo domingo, o Mirassol abre o returno contra o próprio Inter, mas no interior de São Paulo.

O Vitória da Conquista conseguiu a sua primeira vitória nesta segunda-feira ao fazer 1 a 0 no Santa Rita-AL. Agora os baianos somam quatro pontos no Grupo A9, deixando os alagoanos na lanterna, pois ainda não pontuou, mas atrás ainda de Itabaiana-SE, com seis, e Treze, com sete.

Pelo Grupo A1, o Macapá somou seus três primeiros pontos ao vencer, por 2 a 1, o Baré-RR, lanterna, com um ponto. O Rio Branco-AC tem quatro e o Manaus-AM lidera a chave com nove.