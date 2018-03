Mirassol vence Bandeirante pela A2 Graças a um gol de falta do meia Juninho no último instante, o Mirassol, que teve um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo, bateu o Bandeirante por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com o suado resultado em casa, o Mirassol ficou provisoriamente na liderança do Grupo 4, com três pontos e ao lado do São Bento. Já o BEC, sem pontuar, está junto do Noroeste.