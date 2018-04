Mirassol vence em casa e Mogi Mirim perde na estreia do Brasileiro da Série D

Mais dois clubes paulistas participaram, neste domingo, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Em casa, o Mirassol venceu o Nova Iguaçu-RJ por 1 a 0, enquanto que o Mogi Mirim foi até o Paraná e perdeu para o Prudentópolis por 2 a 0. Outros 19 jogos foram disputados e mais quatro fecham a rodada nesta segunda-feira.

Com o apoio de quase três mil torcedores, o Mirassol fez um jogo eficiente e conseguiu ganhar do Nova Iguaçu com o gol de Danilo Boza. O time paulista só não lidera o Grupo A15 porque o Caxias-RS foi até Santa Catarina e ganhou da Internacional, de Lages, por 3 a 0.

Mas o Mogi Mirim começou perdendo. Caiu diante do Prudentópolis por 2 a 0, pelo Grupo A17. O time paranaense lidera o grupo pelo saldo de gols - 2 a 1 - em relação ao São José-RS, que no último sábado ganhou do Brusque-SC por 1 a 0.

Como era esperado, a rodada foi equilibrada. Dos 21 jogos deste domingo, 10 terminaram empatados, com poucos placares elevados. O Itabaiana fez 4 a 2 no Santa Rita, em Alagoas, pelo Grupo A9. Em casa, o Nacional-AM aplicou um 3 a 0 no São Raimundo-RR, pelo Grupo A3.

A rodada será fechada nesta segunda-feira com quatro jogos e com a estreia de mais um clube paulista. O Novorizontino enfrenta o Americano, às 15 horas, no interior do Rio de Janeiro.

Nesta primeira fase, os 68 participantes estão divididos em 17 grupos de quatro. Eles se enfrentam entre si em dois turnos, em num total de seis jogos. Apenas os líderes garantem vagas, junto com outros 15 melhores segundos colocados, totalizando 32 clubes.

Confira a 1.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sábado

Madureira-RJ 0 x 0 Linense-SP

Iporá-GO 2 x 0 Corumbaense-MS

Sergipe-SE 0 x 0 ASA-AL

Ceilândia-DF 0 x 0 Sinop-MT

São José-RS 1 x 0 Brusque-SC

Dom Bosco-MT 0 x 1 Brasiliense-DF

Espírito Santo-ES 1 x 1 URT-MG

Baré-RR 0 x 1 Manaus-AM

Ferroviária-SP 1 x 1 Novo Hamburgo-RS

Domingo

Cordino-MA 1 x 1 Ferroviário-CE

Jacuipense-BA 1 x 1 Central-PE

São Raimundo-PA 2 x 2 Real Desportivo-RO

4 de Julho-PI 1 x 0 Interporto-TO

Sparta-TO 1 x 1 Altos-PI

Guarani-CE 3 x 3 Belo Jardim-PE

Flamengo-PE 2 x 1 Murici-AL

Campinense-PB 1 x 0 Fluminense-BA

Santa Rita-AL 2 x 4 Itabaiana-SE

Itumbiara-GO 2 x 2 Macaé-RJ

Uberlândia-MG 1 x 0 Atlético-ES

Maringá-PR 1 x 1 Caldense-MG

Inter de Lages-SC 0 x 3 Caxias-RS

Mirassol-SP 1 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Tubarão-SC 1 x 0 Cianorte-PR

Nacional-AM 3 x 0 São Raimundo-PA

ASSU-RN 0 x 1 Moto Club-MA

Novo-MS 0 x 0 Aparecidense-GO

Prudentópolis-PR 2 x 0 Mogi Mirim-SP

Plácido de Castro-AC 1 x 1 Santos-AP

Barcelona-RO 1 x 1 Independente-PA

Segunda-feira

15 horas

Americano-RJ x Novorizontino-SP

19 horas

Imperatriz-MA x América-RN

20 horas

Macapá-AP x Rio Branco-AC

Vitória da Conquista-BA x Treze-PB