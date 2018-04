Mirassol vence Linense por 3 a 0, mas é rebaixado no Campeonato Paulista

MIRASSOL - Depois de cinco anos, o Mirassol deixou a elite do Campeonato Paulista neste domingo. Apesar de vencer o Linense, por 3 a 0, no Estádio José de Campos Maia, o time foi prejudicado pelas vitórias de Paulista, São Bernardo e Ituano e acabou rebaixado na última rodada da competição.

Além de vencer, o Mirassol precisava do tropeço de um destes três rivais, o que não aconteceu. Com isso, o time terminou o Paulista com 18 pontos, na 17.ª posição. O Linense tinha chance de classificação, mas com a derrota terminou na nona posição, com 27 pontos. O consolo da equipe de Lins é a classificação para o Torneio do Interior.

A partida começou com atraso de cerca de dez minutos. Além do Mirassol enrolar para entrar em campo, o juiz não pôde iniciar o jogo porque não havia ambulância no estádio. Com a bola rolando, os anfitriões foram melhores e carimbaram a trave do adversário duas vezes. A primeira delas, logo aos nove minutos em cobrança de falta de Camilo.

Mesmo sendo pressionado pelo rival e não conseguindo jogar, o Linense também acertou o poste em finalização de João Sales. Antes do intervalo, Welton Felipe, do Mirassol, acertou o travessão de Leandro Santos em cabeçada.

Na volta do intervalo, praticamente um time só jogou. O Mirassol era só ataque e deu muito trabalho ao Linense, mas não conseguia finalizar com tranquilidade, muito por conta da ansiedade.

Depois de pressionar e insistir, o Mirassol conseguiu marcar. Aos 29 minutos, Caion recebeu cruzamento, dominou no peito e acertou uma bela finalização. O momento para o gol foi excelente, pois o Ituano estava empatando com o Palmeiras e sendo rebaixado.

A festa foi grande, teve até torcedor invadindo o campo. Precisando do resultado, o Linense foi para cima e deixou bastante espaço. Aproveitando isto, os mandantes aumentaram a diferença com Camilo, aproveitando contra-ataque.

A festa, porém, virou velório, pois no momento do segundo gol, o Ituano conseguiu marcar no último minuto e rebaixou os donos da casa. Boa parte da torcida foi embora após o anúncio da vitória do Ituano nas caixas de som do estádio e nem viram Leomir definir o placar, aos 45 minutos, aproveitando jogada de Camilo e empurrando para o gol vazio. Um final triste para uma história que tinha tudo para ser feliz.

MIRASSOL 3 X 0 LINENSE

MIRASSOL - Emerson; Welton Felipe, Gian (Pio) e Augusto; Alex Silva, Mineiro, Felipe Lima, Camilo e Bruno Recife; Tiago Luis (Leomir) e Caion. Técnico - Ivan Baitello.

LINENSE - Leandro Santos; Bruno Ribeiro, Perone (Leanderson), Fábio Lima e Tarracha; Elias, Leandro Brasília, Gilsinho (Fausto) e Lenílson; Fernandinho e João Salles. Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Caion, aos 29, Camilo, aos 40, e Leomir, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

CARTÃO AMARELO - Tiago Luis (Mirassol) e Elias (Linense).

PÚBLICO - 6.224 pagantes.

RENDA - R$ 69.638,00.

LOCAL - Estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP)